В Сочи восьмилетний ребенок погиб в ДТП с участием электросамоката

Восьмилетний мальчик погиб в ДТП, когда катался на электросамокате. Это случилось 30 октября около 16:40 на выходе из тоннеля. Несовершеннолетний пересекал дорогу и столкнулся с автомобилем Toyota, который ехал по правой полосе. После удара его отбросило на встречную полосу, где на него наехал другой автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Мальчик получил серьезные травмы и умер в скорой помощи по пути в больницу. Полиция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

За девять месяцев 2025 года в Краснодарском крае произошло 4,3 тыс. ДТП, в которых погибли 532 человека и 5,2 тыс. получили травмы. Хотя аварий стало меньше, продолжают происходить опасные случаи, такие как наезды на пешеходов и аварии с участием мотоциклистов и водителей без прав.

Каждое седьмое ДТП было совершено водителями без прав — таких случаев было 416, в результате погибли 50 человек и 522 пострадали. Большинство таких аварий происходит по воскресеньям. За девять месяцев ГИБДД выявила более 7 тыс. водителей без прав, которые могут получить штраф до 15 тыс. руб., а если прав были лишены — до 30 тыс. руб. или арест до 15 суток.

Также инспекторы обращают внимание на безопасность пешеходов. С начала года произошло 970 наездов, в которых погибли 111 человек и 885 получили травмы. Половина погибших находились на дороге в темное время суток без светоотражающих элементов. На пешеходных переходах произошло 446 ДТП, в которых погибли 22 человека. Более 22 тыс. водителей были наказаны за непредоставление преимущества пешеходам, штраф составляет от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб.

Ситуация с мотоциклами тоже остается проблемной: по вине мотоциклистов произошло 251 ДТП, в которых погибли 36 человек и 261 пострадал. Каждое четвертое ДТП с погибшими связано с выездом на встречную полосу, чаще всего в запрещенных местах.

Мария Удовик