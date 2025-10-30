Венгрия создаст систему резервных АЗС на случай перебоев с поставками нефти из РФ

Венгерское правительство подготовило поправки к закону о хранении импортной нефти и нефтепродуктов, чтобы задействовать резервные автомобильные заправки в случае перебоев с поставками сырья из России из-за санкций США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ Минэнерго Венгрии.

В соответствии с новыми поправками, в экстренных случаях правительство Венгрии сможет устанавливать порядок работы резервных АЗС и определять приоритетные категории потребителей. Закон должен вступить в силу 1 января 2026 года.

Сеть резервных заправок позволит обеспечивать топливом критически важные службы и объекты страны в случае перебоев с поставками сырья. При этом изменения не затронут розничных покупателей, следует из документа.

Совет Евросоюза 20 октября принял план отказа от закупок российских нефти и газа, первый этап программы начнет действовать с 1 января 2026 года. 27 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не сможет заменить российские энергоресурсы, а потому должна до конца бороться за возможность покупать их у РФ. На следующий день венгерский министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что Москва готова продолжать поставки нефти и газа Будапешту. На следующей неделе Венгрия обсудит этот вопрос с США, отметил он.