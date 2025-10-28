Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что Москва готова продолжать поставки нефти и газа Будапешту. Теперь венгерский премьер-министр Виктор Орбан обсудит этот вопрос с властями США.

«Мы продолжим делать все возможное, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения страны. Россия готова к необходимому сотрудничеству для этого, и мы обсудим связанные с этим вопросы с американцами на следующей неделе»,— написал Петер Сийярто в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Накануне Виктор Орбан заявил, что страна должна до конца бороться за возможность покупать российские нефть и газ, поскольку не сможет заменить их другими источниками. Незадолго до этого Совет ЕС принял план отказа от импорта газа из России. Прекратить закупку российских энергоресурсов европейские страны призывал президент США Дональд Трамп.

Лусине Баласян