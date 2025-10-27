Орбан: Венгрия не сможет заменить нефть и газ из России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна должна до конца бороться за возможность покупать российские нефть и газ, поскольку не сможет заменить их другими источниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Возникнет дефицит, пусть не абсолютный, но дефицит будет. С другой стороны, цены вырастут. Поэтому нужно учитывать, что ежемесячные расходы венгерских домохозяйств удвоятся»,— сказал господин Орбан о последствиях отказа от российского топлива в эфире телеканала M1.

Как добавил премьер Венгрии, он не верит, что продукцию любой крупной страны-производителя возможно убрать с мирового рынка. Он добавил, что «природа» действующих санкций такова, что «все они обходятся».

20 октября Совет ЕС принял план отказа от импорта газа из России. Первый этап отказа от российских поставок начнет действовать 1 января 2026 года. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период, который продлится два года.