Совет ЕС допустил приостановку запрета на российский газ при нарушениях поставок

Совет Евросоюза предложил запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года и обязать страны-члены разработать планы диверсификации. Это решение опубликовано на сайте Совета ЕС.

Также также сегодня Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с 1 января 2026 года. Для существующих контрактов предусмотрен переходный период до 1 января 2028 года. Сейчас обсуждается механизм приостановки такого запрета в случае проблем с поставками.

Со следующего года также вводится запрет на транзит российского газа через ЕС. Европейские страны будут обязаны будут подтверждать происхождение энергоносителя.