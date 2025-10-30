Вероятному соучастнику убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы продлили арест

Тверской районный суд Москвы продлил срок ареста бизнесмена Араика Амирханяна. Он будет находиться под стражей до 6 декабря. Ему вменяют соучастие в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС .

Илья Кива работал в Верховной раде Украины вплоть до 2022 года, но после начала военных действий он переехал в Россию. В декабре 2023 года его убили в подмосковной деревне Супонево. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что бывшего депутата убили «в ходе спецоперации СБУ». Заказчика и исполнителя убийства так и не установили.

Господина Амирханяна арестовали 16 сентября 2025 года, в это время он находился в СИЗО по делу о даче взяток. О его возможной причастности к убийству рассказал сокамерник бизнесмена. По его словам, у фигуранта якобы был мобильный телефон, по которому обвиняемый передал СБУ адрес господина Кивы.

Араик Амирханян отрицает вину. Он назвал погибшего экс-чиновника своим другом. По его версии, сокамерника заставили оговорить бизнесмена.

Никита Черненко