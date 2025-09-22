Камера смотрит в суд

Мособлсуд ожидаемо признал законным арест беглого украинского бизнесмена армянского происхождения Араика Амирханяна, обвиняемого в соучастии в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье. Выйти на свободу предприниматель не мог, поскольку давно находится в СИЗО за подкуп, но зато смог громко заявить о своей непричастности к смерти политика, которого назвал своим другом. По версии фигуранта, сначала его подставили по делу о взятках, а затем сокамерник оговорил его, сообщив спецслужбам, что именно заключенный Амирханян тайно передал убийцам адрес будущей жертвы.

Апелляционную жалобу адвокатов 43-летнего Араика Амирханяна на арест отклонил в понедельник, 22 сентября, Мособлсуд. Обвиняемый в пособничестве в убийстве (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК РФ) был взят под стражу 2 сентября Сергиево-Посадским горсудом Подмосковья. На заседании господин Амирханян заявил о своей непричастности к преступлению.

«Мне сфабриковали взятки, я не признал вину… мне предъявлено соучастие в убийстве моего знакомого Ильи Кивы, подставили… Моего сокамерника заставили дать ложные показания, что у меня якобы был мобильный телефон, по которому я сообщил СБУ адрес моего товарища Кивы»,— сообщил свою версию бизнесмен. По его словам, он помогал другу, устроил его в отель, но «потом у него появились новые друзья» и господин Кива «переехал в другой отель». Он также уточнил, что когда был арестован по подозрению в совершении растраты, то действительно пытался связаться с Ильей Кивой, но возможности не было, так как «сидел в тюрьме с четырьмя сокамерниками».

Его адвокаты между тем отметили, что следствие за почти два года, прошедшие с моменты расстрела бывшего депутата Верховной рады, не нашли не только орудие преступления, но также не установили ни исполнителя, ни заказчика с организатором. Между тем сам обвиняемый также сообщил, что ходатайствовал об отправке на СВО.

Удовлетворение подобного прошения выглядело фантастически, поскольку в свое время представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Илья Кива был убит «в ходе спецоперации СБУ».

Помимо этого и тяжести обвинения, сама жалоба на арест была формальностью еще и потому, что Араик Амирханян в июне этого года получил срок за дачу взятки и на свободу не мог выйти даже гипотетически. Выступление же в суде позволило ему обнародовать свою позицию по громкому делу.

Напомним, что, как сообщил “Ъ”, труп Ильи Кивы с двумя огнестрельными ранениями был обнаружен 6 декабря 2023 года возле отеля «Величъ Кантри Клаб» в Одинцово, где жил бывший украинский депутат. Внук Героя Советского Союза Илья Кива в свое время не только одобрил события на Майдане, но также сотрудничал с запрещенным в России и признанным террористической организацией «Правым сектором», выступал за «украинизацию Донбасса» и т. д. Впрочем, потом он перешел в оппозицию, а перед началом СВО перебрался в Россию.

На Украине господин Кива был назван предателем и осужден на 14 лет за госизмену. Между тем Араик Амирханян был известен на Украине как крупный дорожный строитель, владевший целой сетью компаний, а его имя даже в свое время упоминалось в Forbes. Потом он оказался под подозрением в хищении порядка полумиллиарда гривен, был объявлен в розыск, но, как и Илья Кива, вовремя успел покинуть Украину, где его лишили гражданства. Бизнесмен обосновался в Москве, получив паспорта РФ и Армении.

В Дмитрове он учредил ООО «Строительная компания “Дорлидер”», основным видом деятельности которого считались «аренда и лизинг грузовых транспортных средств», а сопутствующими — строительство. Но бизнес не заладился, и за долги в размере почти 85 млн руб., львиная доля из которых приходилась на налоги, 22 августа 2022 года Арбитражный суд Мособласти признал компанию банкротом, а ФАС внесла в список недобросовестных поставщиков.

Сам господин Амирханян еще через год оказался в СИЗО по возбужденному подмосковным главком МВД уголовному делу о растрате (ст. 160 УК). Позже его переквалифицировали на самоуправство (ч. 1 ст. 330 УК) и прекратили за истечением сроков давности, но подоспело новое дело о даче двух взяток (ч. 2 ст. 291 УК РФ).

Явку с повинной в получении на свою карту траншей по 100 тыс. руб. написала судебный пристав-исполнитель Ирина Гришина, пойманная на целом ряде коррупционных преступлений.

Она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, одним из условий которого стало изобличение учредителя «Дорлидера». Деньги полагались за снятие ареста со счетов компании, что она подтвердила и на очной ставке.

Араик Амирханян вину категорически отрицал, настаивая, что подобные действия были бы бесполезны, поскольку «уже имело место принудительное списание долгов и сборов, кроме того, имелись средства для погашения всех задолженностей, которые по факту погашены», а пристава Гришину он не видел и даже не общался с ней по телефону. Сама экс-сотрудница ФССП 11 апреля этого года была в особом порядке осуждена Дмитровским райсудом на пять лет. А 10 июня господин Амирханян в том же суде получил шесть лет со штрафом.

Стоит отметить, что именно в это время его фамилия впервые прозвучала в связи с убийством Ильи Кивы. Правда, тогда он являлся только подозреваемым, а следователи, видимо, анализировали данные, полученные в ходе «камерной» разработки подозреваемого, сопоставляя их с другими обстоятельствами по делу о гибели экс-депутата Верховной рады. И в суд за новой мерой пресечения следователи СКР обратились после того, как апелляционная инстанция отклонила жалобу господина Амирханяна по приговору о взятках и он уже мог быть этапирован в колонию для отбытия наказания.

Сергей Сергеев