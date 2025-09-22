Исполнитель и заказчик убийства экс-депутата Верховной рады Кивы не установлены

Заказчик, организатор и исполнитель убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы пока не установлены. Об этом сообщил бизнесмен Араик Амирханян, которого обвиняют в соучастии в преступлении, передает ТАСС.

Адвокат господина Амирханяна добавил, что следствие также не обнаружило оружие убийства Ильи Кивы.

Илья Кива занимал должность депутата Верховной рады Украины до 2022 года. В декабре 2023 года он был убит в подмосковной деревне Супонево. По предварительным данным следствия, нападение имело заказной характер. Араику Амирханяну предъявлено обвинение в соучастии в убийстве. Он находится под арестом.