Восемь военных памятников Кубани получили статус объектов наследия

В Краснодарском крае восемь памятников, связанных с событиями Великой Отечественной войны, включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В реестр вошли могилы погибших воинов в Абинском, Белоглинском районах и Горячем Ключе, а также долговременные огневые точки в Геленджике. Как отметил заместитель губернатора Краснодарского края Роман Лузинов, эти объекты отражают героическую историю региона и его вклад в победу над фашизмом. «На территории Кубани почти 1,5 тыс. подобных памятников, и наша задача — сохранить их для будущих поколений»,— подчеркнул господин Лузинов.

В Абинском районе под государственную охрану взяты две могилы неизвестных летчиков и могила рядового 216-й стрелковой дивизии И. Харченко. В Белоглинском районе статус памятника получила могила летчика Сергея Белоусова, погибшего 30 июля 1942 года при выполнении разведывательного задания. Место его гибели в народе известно как «Сережино поле».

В Горячем Ключе в реестр включены две братские могилы советских воинов, погибших в 1942–1943 годах, а в Геленджике — две долговременные огневые точки, возведенные в период активных боев на подступах к Новороссийску. Всего от Кабардинки до Туапсе в годы войны было построено около 500 таких сооружений.

По заказу краевого управления госохраны объектов культурного наследия проведены историко-культурные экспертизы, подтвердившие высокую мемориальную и историческую ценность данных объектов. Ведомство продолжает работу по утверждению границ охранных зон, контролю технического состояния памятников и организации мероприятий по их сохранению.

Мария Удовик