Транспортную развязку в Южном районе Новороссийска достроят в декабре

Работы по строительству кольцевой транспортной развязки в Южном районе Новороссийска планируется завершить 15 декабря. Об этом заявил заместитель главы города по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Александр Гавриков в ходе «горячей линии».

На проспекте Дзержинского продолжается строительство транспортной развязки, которая свяжет проспект с улицами Котанова и Мурата Ахеджака. Александр Гавриков сообщил, что в настоящее время специалисты переустраивают сети связи и водоснабжения. На участке завершили работы по подготовке газопровода к переврезке.

«Вскоре проинформируем жителей о предстоящих работах. Весь комплекс работ планируем завершить 15 декабря»,– заявил замглавы Новороссийска.

София Моисеенко