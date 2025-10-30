Транспортную развязку в Южном районе Новороссийска достроят в декабре
Работы по строительству кольцевой транспортной развязки в Южном районе Новороссийска планируется завершить 15 декабря. Об этом заявил заместитель главы города по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Александр Гавриков в ходе «горячей линии».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На проспекте Дзержинского продолжается строительство транспортной развязки, которая свяжет проспект с улицами Котанова и Мурата Ахеджака. Александр Гавриков сообщил, что в настоящее время специалисты переустраивают сети связи и водоснабжения. На участке завершили работы по подготовке газопровода к переврезке.
«Вскоре проинформируем жителей о предстоящих работах. Весь комплекс работ планируем завершить 15 декабря»,– заявил замглавы Новороссийска.