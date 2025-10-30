Температура воздуха на Кубани в начале ноября превысит норму на 1–3 градуса

На Кубани в первые дни ноября ожидается умеренно теплая погода с превышением климатической нормы на 1–3 градуса. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на руководителя прогностического центра Метео Александра Шувалова.

По его словам, после прохладного и дождливого октября регион встретит ноябрь с комфортной температурой воздуха — около +15..+16 градусов днем. Однако в последние дни октября ожидаются осадки, а ветер будет умеренным, северо-западным.

Как отметил господин Шувалов, такие условия формируются под влиянием активной циклонической деятельности в Атлантике, которая направляет на Европейскую часть России теплые воздушные массы. В результате температура там превышает норму на 4–6 градусов, а на Кубани это влияние проявляется в более мягком, но устойчивом тепле.

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии, в Сочи, Туапсе, Геленджике и Новороссийске температура Черного моря составляет около +17 градусов, а Азовского у берегов Темрюка — до +14 градусов. В Приморско-Ахтарске и Ейске вода остыла до +12 градусов.

Мария Удовик