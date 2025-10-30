В Сочи еженедельно вывозят около 3 тысяч тонн бытовых отходов

В Сочи с контейнерных площадок еженедельно вывозится порядка 3 тыс. т твердых коммунальных отходов. Для решения проблемы временного перенакопления мусора в городе по поручению главы Сочи Андрея Прошунина состоялось рабочее совещание под председательством Виктора Филонова, на котором обсуждались меры по нормализации ситуации, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

В заседании приняли участие заместители главы города, депутаты городского собрания и представители регионального оператора АО «Крайжилкомресурс». Как отметил Виктор Филонов, нарушения в системе вывоза отходов связаны с вступлением в силу новых федеральных правил обращения с ТКО, что вызвало временные сбои. Он подчеркнул, что главная задача — в кратчайшие сроки устранить все скопления мусора и восстановить порядок на контейнерных площадках.

По информации администрации, для вывоза отходов ежедневно задействовано около 90 единиц специализированной техники. Заместитель главы города Петр Северов сообщил, что в Сочи продолжается установка камер видеонаблюдения на контейнерных площадках. Они фиксируют факты сброса крупногабаритного и строительного мусора, что является нарушением. Совместно с правоохранительными органами власти намерены усилить контроль и привлекать нарушителей к административной ответственности, вплоть до изъятия транспортных средств.

Мария Удовик