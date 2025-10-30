В Финляндии призовут 15 тыс. человек на военные учения

В военных учениях в Финляндии примут участие около 15 тыс. военнослужащих. Учения пройдут в ноябре-декабре. Об этом сообщили финские сухопутные силы.

В число участников войдут призывники, резервисты, личный состав армейских подразделений и союзные войска. «Военнослужащие из разных стран-союзников отработают навыки защиты Финляндии вместе с призывниками в рамках нескольких учений. Учения также укрепят способность резервистов действовать сообща и наращивать боевую мощь с различными союзниками»,— написано в сообщении пресс-службы. В финской армии также указывают, что цель этих учений — поддержать профессионализм резервистов и личного состава, а также подготовить его к выполнению обязанностей в военное время.

В прошлый раз Финляндия проводила учения в мае, в них поучаствовали 5 тыс. военнослужащих, включая солдат из Великобритании и США. В начале октября в финском городе Миккели открылся штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы. Сейчас штат командования составляет 10 человек. Численность личного состава планируется увеличить до 50 военнослужащих. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призывал пересмотреть военный подход к обустройству границы с Финляндией.