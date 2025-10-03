В Финляндии открылся штаб сухопутных войск НАТО

В финском городе Миккели открылся штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы (MCLCC). Ожидается, что численность личного состава в нем составит 50 человек.

«Это исторический день для Финляндии, НАТО и Миккели … Размещение многокорпусного командования сухопутных войск "Север" в Финляндии — это демонстрация нашего опыта и знак доверия к Финляндии»,— сказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен на церемонии открытия штаба (цитату по сайту Минобороны страны).

Сейчас штат командования составляет 10 человек. Численность персонала планируется увеличить до 50 военнослужащих в мирное время. В состав командования войдут сотрудники вооруженных сил Финляндии и стран-союзников. Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года.