Медведев: Россия не может игнорировать членство Финляндии в НАТО

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не может игнорировать факт вступления Финляндии в НАТО. Об этом он заявил во время поездки в Северо-Западный федеральный округ.

«Это их решение,... но это повлечет последствия»,— подчеркнул господин Медведев. Среди таких последствий зампред Совбеза назвал намерение России пересмотреть военный подход к обустройству границы с Финляндией.

Финляндия стала членом НАТО в 2023 году. В начале сентября стало известно, что в городе Миккели, в 140 км от российской границы, был размещен штаб сухопутных войск НАТО.