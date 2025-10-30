Фура с песком перевернулась и вызвала массовое ДТП под Краснодаром

На дороге «Краснодар — Кропоткин» возле хутора Ленина произошло ДТП с участием четырех автомобилей, включая грузовик с песком. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительным сведениям, авария случилась из-за технической поломки грузового автомобиля. Во время езды у грузовика лопнуло колесо, водитель потерял управление, и машина опрокинулась.

После переворота грузовик задел бетонные ограждения и оказался на встречной полосе, где столкнулся с автомобилями Kia Carnival, Mercedes и ещё одним грузовиком.

В аварии пострадала пассажирка Kia Carnival. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. Ее состояние стабильное.

На место происшествия выехали сотрудники ДПС и спасательные службы. Специалисты обеспечили безопасность движения и приступили к выяснению обстоятельств аварии.

Анна Гречко