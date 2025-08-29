Прибыль РЖД в первом полугодии сократилась в 26 раз

Чистая прибыль холдинга «РЖД» по МСФО в первом полугодии 2025 года сократилась в 26 раз, до 4,4 млрд руб. со 114 млрд руб. Об этом стало известно из отчетности компании.

Суммарные доходы холдинга составили 1,8 трлн руб., что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 11%. При подсчетах этого коэффициента в том числе учитывались доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре (1,3 трлн руб., +8,8% к аналогичному периоду), а также доходы от пассажирских перевозок (209,5 млрд руб., +13,1%). Показатель EBITDA компании в первом полугодии 2025 года составил 514 млрд руб.

Операционные расходы «РЖД» в указанный период достигли 1,5 трлн руб. — в 2024 году этот показатель составлял 1,3 трлн руб.