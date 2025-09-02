Правительство утвердило выплату дивидендов РЖД только по префам
Правительство России утвердило выплату дивидендов РЖД по итогам 2024 года только по привилегированным акциям на сумму 11 млрд руб. Отказаться от выплат по обыкновенным акциям рекомендовал совет директоров компании.
В сообщении РЖД указано, что на выплату дивидендов по префам направят 79,36% чистой прибыли по итогам 2024 года. В распоряжении компании останется 2,2 млрд руб. Из них 694 млн руб. будет направлено на формирование резервного фонда, еще 44 млн — на вознаграждения членам совета директоров, не являющихся госслужащими.
Правительство также избрало совет директоров РЖД из 12 человек. В него вошли в том числе глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава Минэкономики Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, вице-премьер Виталий Савельев.
Россия в лице правительства числится единственным акционером РЖД. Три предыдущих года кабмин разрешал компании не выплачивать дивиденды.
О деятельности РЖД — в материале «Ъ» «Тарифы ставят на новые рельсы».