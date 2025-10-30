В Славянском районе Кубани уничтожили снаряд времен войны

Рыбаки обнаружили в рисовом чеке Славянского района Краснодарского края 100-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был уничтожен специалистами Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Telegram-канал Росгвардии по Краснодарскому краю

«Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН "Пластун" регионального управления Росгвардии уничтожили 100-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны»,— говорится в официальном заявлении.

В краевой Росгвардии уточнили, что на месте работала группа разминирования. Боеприпас сначала обследовали, а затем вывезли на карьер, где провели ликвидацию с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Анна Гречко