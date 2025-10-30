Кубанский холдинг «Феррони» допустил дефолт по облигациям на 150 млн рублей

ООО «Феррони» допустило дефолт по облигациям серии БО-П01. Эмитент не смог выплатить доход за 48-й купонный период в размере 150 млн руб. В результате у владельцев ценных бумаг возникло право требовать от компании досрочного погашения облигаций.

«Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено в полном объеме по причине отсутствия денежных средств в необходимом количестве для погашения остаточной номинальной стоимости биржевых облигаций»,— объяснили в холдинге «Феррони» неисполнения обязательств.

Планируемая дата исполнения обязательств: до 31 декабря 2025 года.

По данным системы Rusprofile, ООО «Феррони» зарегистрировано в 2006 году в поселке Агроном Динского района Краснодарского края. Бенефициаром является Евгений Кузнецов. Выручка компании по итогам 2024 года составила 73 млрд руб., чистая прибыль — 20 тыс. руб. Как указано на сайте компании, «Феррони» является крупнейшим производителем металлических входных дверей в Европе (может удовлетворить до 95% спроса на рынке Российской Федерации).

Наталья Решетняк