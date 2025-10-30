ЕС призвал Россию и США соблюдать обязательства по ядерному нераспространению

Евросоюз призывает США и Россию соблюдать свои международные обязательства в области ядерного нераспространения. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен, сообщает агентство «РИА Новости». Ее призыв прозвучал на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний в США и новостей о проведении Россией испытаний новых вооружений, способных нести ядерные боезаряды.

«Что касается США, мы видели объявление. Мы призываем всех участников договора (о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. — "Ъ") соблюдать свои международные обязательства и обязательства, в частности договора о нераспространении,— сказала госпожа Итконен (цитата по "РИА Новости"). — Мы обращаемся как к России, так и к США».

За последние несколько недель тема вооружений плотно вошла в международную информационную повестку. Этому способствовали заявления официальных лиц России и США. Так, после доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова президенту России Владимиру Путину об успешных испытаниях новой крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился возобновить в стране ядерные испытания. Он объяснил свое решение тем, что такие испытания «проводят другие», не уточнив при этом, какие страны имеет в виду.

В Кремле между тем подчеркивали, что недавние испытания новой крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» были неядерными. Россия проводила испытания вооружений, способных нести ядерные боезаряды, однако в момент испытаний ядерных боевых частей на этих устройствах не было.

26 октября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов отчитался об успешных испытаниях «Буревестника». Владимир Путин заявлял, что в мире аналогов нет. Накануне на встрече с ранеными военнослужащими в госпитале имени Мандрыка президент снова рассказывал о «Буревестнике». Он отмечал, что это «новейшая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой», которая «запускается в течение минут и секунд».

Анастасия Домбицкая