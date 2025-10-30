Песков: испытания «Буревестника» с ядерной энергоустановкой не были ядерными

Испытания ракеты «Буревестник» не были ядерными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о планах возобновить испытания американского ядерного оружия.

Господин Песков напомнил, что господин Трамп, мотивируя свой приказ Пентагону, сослался на якобы проводимые другими странами тесты. «Если каким-то образом подразумеваются испытания "Буревестника", — отметил пресс-секретарь, — то это не является ядерным испытанием».

26 октября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов отчитался об успешных испытаниях «Буревестника». Владимир Путин заявлял, что в мире аналогов нет. Накануне на встрече с ранеными военнослужащими в госпитале имени Мандрыка президент снова рассказывал о «Буревестнике». Он отмечал, что это «новейшая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой», которая «запускается в течение минут и секунд».

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Так говорил Посейдон».