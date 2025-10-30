Компанию «Сады Киви» обязали снести самострои в Сочи

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил решения нижестоящих инстанций, обязывающие компанию «Сады Киви» демонтировать ряд построек в Адлерском районе Сочи. Речь идет о гаражах, складских помещениях и бетонном ограждении, возведенных на земельном участке, арендуемом образовательным фондом «Талант и Успех», сообщает пресс-служба инстанции.

Суды ранее пришли к выводу, что объекты были возведены без установленных разрешительных документов и относятся к самовольному строительству. Кроме того, они признаны аварийными: конструкции деформированы и, по оценке экспертов, представляют угрозу обрушения, создавая риск для жизни и здоровья граждан.

С учетом заключений и правовой оценки кассационная инстанция оставила судебные акты без изменений и отказала застройщику в удовлетворении жалобы. Решение предписывает снести постройки в 30-дневный срок после вступления в силу.

Вячеслав Рыжков