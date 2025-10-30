Набиуллина назвала причины разницы между ставкой ЦБ и инфляцией

Значительная разница между ключевой ставкой и уровнем инфляции нужна для сдерживания инфляционных ожиданий, заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. По ее словам, такая разница также дает людям «стимулы к сбережению».

Госпожа Набиуллина подняла эту тему на пленарном заседании Госдумы. Она заявила, что инфляционные ожидания остаются такими же высокими, как в 2024 году, когда инфляция была выше. Как она считает, ставка в среднем должна быть выше, чтобы люди были уверены, что их сбережения не обесценятся. «Иначе у людей не будет стимула к сбережению, а как абсолютно понятное следствие — у банков не будет базы для кредитования экономики»,— сказала глава ЦБ (цитата по ТАСС).

Второй группой Эльвира Набиуллина назвала «временные факторы»: повышение НДС, утильсбора и тарифов ЖКХ, а также подорожание бензина. При этом она уверена, что правительство сдержит рост цен на топливо, и он не приведет к ускорению инфляции. Третьей причиной глава регулятора считает ситуацию на рынке труда, где сохраняется низкий уровень безработицы.

На заседании 24 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. По данным регулятора, устойчивые показатели инфляции значимо не изменились, однако инфляционные ожидания россиян остаются высокими. ЦБ сдвинул срок достижения цели по инфляции: теперь регулятор прогнозирует, что она будет находиться на целевом значении 4% в 2027 году.

Подробности — в материале «Ъ» «Полшага вниз».