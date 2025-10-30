Набиуллина: рост цен на бензин не приведет к ускорению инфляции

Правительство России сможет удержать рост цен на бензин, и он не приведет к ускорению инфляции, считает председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Она заявила об этом на пленарном заседании Госдумы.

Глава ЦБ помимо роста цен на бензин упомянула повышение НДС и утильсбора, а также тарифы ЖКХ. По ее словам, экономисты называют это «разовыми временными факторами». Госпожа Набиуллина пояснила, что рост НДС «ведет к разовому повышению уровня цен», но повышение налога «не становится постоянной причиной ускорения инфляции».

«То же самое с бензином. Мы считаем, что правительство сможет удержать дальнейший рост цен на бензин, и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции»,— убеждена глава регулятора (цитата по ТАСС).

На этой неделе на российском топливном рынке началась коррекция, после того как оптовые цены на бензин несколько раз обновили исторические максимумы. Марка АИ-92 на бирже подешевела за день более чем на 3%, до 71,75 тыс. руб. за тонну. По словам источника “Ъ” в отрасли, котировки бензина продолжат снижение, и в ближайшие дни тенденция затронет и марку АИ-95. Эльвира Набиуллина говорила, что инфляционные ожидания остаются высокими из-за роста НДС и цен на бензин.

