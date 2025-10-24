ЦБ сдвинул срок достижения цели по инфляции

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция снизится до 4–5% в 2026 году. В 2027-м и далее она будет находиться на целевом значении 4%, следует из пресс-релиза регулятора. В прошлой версии прогноза ЦБ указывал, что целевого показателя инфляция достигнет в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Повышение прогноза регулятор обосновал «действием разовых проинфляционных факторов». Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. ЦБ отметил, что будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню.

Средняя ключевая ставка в следующем году прогнозируется в диапазоне 13–15%. В прошлом прогнозе этот показатель был на уровне 12–13%. Также регулятор ожидает, что текущее инфляционное давление временно усилится, в том числе из-за инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС (с 20% до 22%).