Red Wings запустила из Краснодара в Батуми прямые рейсы

Авиакомпания Red Wings с 29 октября запустила регулярные рейсы из Краснодара в Батуми, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Перелеты выполняются дважды в неделю — по средам и субботам, вылет из Краснодара запланирован на 18:50, время в пути составляет около 1 часа 10 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Батуми стало вторым грузинским направлением Red Wings из Краснодара: ранее перевозчик начал полеты в Тбилиси. Таким образом, маршрутная сеть компании из кубанской столицы расширилась до четырех направлений — Махачкала, Тбилиси, Шарм-эль-Шейх и Батуми.

Альтернативные перелеты в Грузию также выполняет авиакомпания «Азимут», летающая из краснодарского аэропорта в Тбилиси.

Ранее Red Wings совместно с туроператором Space Travel выполнила первый прямой рейс в Шарм-эль-Шейх, рейсы выполняются дважды в неделю. Также в октябре «Аэрофлот» открыл программы в Египет, включая рейсы из Краснодара в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Аэропорт Краснодара возобновил работу в сентябре 2025 года после более чем трехлетней паузы, связанной с ограничениями на полеты на юге России. Первый регулярный рейс Москва — Краснодар выполнил «Аэрофлот» 17 сентября.

Вячеслав Рыжков