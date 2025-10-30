Нижегородская область не добирает 1,5 млрд рублей от акцизов на алкоголь

Бюджет Нижегородской области в 2025 году не добирает 1,5 млрд руб. доходов от акцизов на алкогольную продукцию. Об этом глава регионального минфина Ольга Сулима сообщила на заседании заксобрания 30 октября.

Депутаты вновь отклонили инициативу КПРФ по дополнительным ограничениям продажи алкоголя. Коммунисты предлагали полностью запретить розничную торговлю алкоголем в многоквартирных домах.

Возражая КПРФ, Ольга Сулима сказала, что исполнение плана по акцизам на спиртное ожидается на уровне 83%, в бюджет уже не добирают 1,5 млрд руб., несмотря на повышение ставок. «Цифры сами за себя говорят. Люди стали меньше пить в нашей области»,— отметила министр финансов.

Она назвала 2026 год одним из тяжелейших для региона в плане бюджета и призвала ответственнее относиться к выпадающим доходам. По подсчетам минфина, с принятием закона в области закрылись бы 1,6 тыс. точек продажи алкоголя из 5,1 тыс.

Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий вновь призвал жестче бороться с нелегальной продажей алкоголя. Он напомнил, что сформирован список незаконных точек продажи. Со своей стороны Павел Солодкий направил его в прокуратуру с просьбой собрать рабочую группу с силовиками и вплотную заняться искоренением нелегальной продажи.

Спикер заксобрания Евгений Люлин высказался, что бороться с алкоголем надо более продуманными методами: «В истории государства Российского никогда еще запретительные меры не приводили к положительным результатам в борьбе с алкоголизмом. О том, что надо наводить порядок в этой сфере, и [нужны] продуманные меры, безусловно, — это совершенно правильно. Но все запретительные меры, они уводят из легальной торговли в нелегальную».

При этом на сегодняшнем заседании депутаты одобрили две «запретительные» инициативы: по энергетикам и по вейпам.

В начале года ужесточить продажу алкоголя, в том числе по времени, предлагал губернатор Глеб Никитин. Раскритикованный бизнесом законопроект в ЗСНО пока не внесли. В правительстве сообщили, что он по-прежнему на доработке.

