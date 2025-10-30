Нижегородская область не добирает 1,5 млрд рублей от акцизов на алкоголь
Нижегородский минфин подсчитал, что люди в области стали меньше пить
Бюджет Нижегородской области в 2025 году не добирает 1,5 млрд руб. доходов от акцизов на алкогольную продукцию. Об этом глава регионального минфина Ольга Сулима сообщила на заседании заксобрания 30 октября.
Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ
Депутаты вновь отклонили инициативу КПРФ по дополнительным ограничениям продажи алкоголя. Коммунисты предлагали полностью запретить розничную торговлю алкоголем в многоквартирных домах.
Возражая КПРФ, Ольга Сулима сказала, что исполнение плана по акцизам на спиртное ожидается на уровне 83%, в бюджет уже не добирают 1,5 млрд руб., несмотря на повышение ставок. «Цифры сами за себя говорят. Люди стали меньше пить в нашей области»,— отметила министр финансов.
Она назвала 2026 год одним из тяжелейших для региона в плане бюджета и призвала ответственнее относиться к выпадающим доходам. По подсчетам минфина, с принятием закона в области закрылись бы 1,6 тыс. точек продажи алкоголя из 5,1 тыс.
Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий вновь призвал жестче бороться с нелегальной продажей алкоголя. Он напомнил, что сформирован список незаконных точек продажи. Со своей стороны Павел Солодкий направил его в прокуратуру с просьбой собрать рабочую группу с силовиками и вплотную заняться искоренением нелегальной продажи.
Спикер заксобрания Евгений Люлин высказался, что бороться с алкоголем надо более продуманными методами: «В истории государства Российского никогда еще запретительные меры не приводили к положительным результатам в борьбе с алкоголизмом. О том, что надо наводить порядок в этой сфере, и [нужны] продуманные меры, безусловно, — это совершенно правильно. Но все запретительные меры, они уводят из легальной торговли в нелегальную».
При этом на сегодняшнем заседании депутаты одобрили две «запретительные» инициативы: по энергетикам и по вейпам.
В начале года ужесточить продажу алкоголя, в том числе по времени, предлагал губернатор Глеб Никитин. Раскритикованный бизнесом законопроект в ЗСНО пока не внесли. В правительстве сообщили, что он по-прежнему на доработке.