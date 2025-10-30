Закон о новых ограничениях продажи энергетиков приняли в Нижегородской области

Заксобрание Нижегородской области 30 октября поддержало во втором чтении проект закона о дополнительных ограничениях продажи безалкогольных энергетических напитков.

Инициативу внесла фракция «Единая Россия», предложившая полностью запретить продажу таких напитков в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, используемых для образовательной и медицинской деятельности, а также деятельности в областях культуры и спорта. Кроме того, правительство региона наделят правом вводить иные ограничения продажи — во время массовых публичных и спортивных мероприятий. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Изначально также хотели запретить продажу энергетиков через торговые автоматы. Однако затем этот пункт исключили, так как он противоречил бы требованиям федерального законодательства: норма предусматривает указание не места, а способа продажи напитков. В пояснительной записке ко второму чтению указано, что Минцифры России разработан проект федерального закона, касающийся продажи энергетиков дистанционным способом и через торговые автоматы: она будет возможна только при условии подтверждения возраста покупателя с использованием единой системы биометрии. Сейчас этот законопроект проходит оценку регулирующего воздействия.

Галина Шамберина