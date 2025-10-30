Нижегородские депутаты одобрили направление инициативы о запрете продажи вейпов

Депутаты заксобрания Нижегородской области 30 октября единогласно поддержали вопрос о направлении в Госдуму поправки к проекту изменений в федеральный закон, касающейся запрета продажи вейпов в регионе. Предполагается, что запрет вступит в силу с марта 2026 года.

Зампредседателя комитета заксобрания по экономике Николай Упирвицкий пояснил, что сам законопроект касается введения лицензирования деятельности по оптовой и розничной торговле табачной и никотиносодержащей продукцией. Поправками заксобрания предлагается провести в регионе эксперимент по ограничению розничной продажи электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, бестабачных смесей для нагревания.

Николай Упирвицкий добавил, что комитет Госдумы по промышленности и торговле ранее поддержал обращение Нижегородской области о наделении регионов правом дополнительно устанавливать ограничения розничной продажи данными устройствами. Однако в законопроекте оно отражения не нашло, поэтому предлагается внести соответствующие поправки.

Если Госдума одобрит их, то эксперимент будет длиться в Нижегородской области с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в августе губернатор Глеб Никитин предложил президенту Владимиру Путину наделить субъекты РФ полномочиями по запрету вейпов и реализовать эту инициативу в Нижегородской области как пилотном регионе. Глава государства губернатора поддержал.

Галина Шамберина