Чистая прибыль «Аэрофлота» за девять месяцев выросла почти в пять раз

По итогам девяти месяцев выручка ПАО «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) по РСБУ составила 568,6 млрд руб. Она увеличилась на 8,1% год к году на фоне роста выручки от рейсов авиакомпании, следует из пресс-релиза перевозчика. Чистая прибыль «Аэрофлота» выросла в 4,9 раза, до 129,8 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — упала на 74%, до 8,5 млрд руб.

Перевозчик объяснил, что динамика выручки была поддержана ростом пассажирооборота на 4,8%, а также высокой занятостью кресел (88,9%). Валовая прибыль в январе-сентябре снизилась на 44,9%, до 21,1 млрд руб., прибыль от продаж — на 82,5% до 4,2 млрд руб.

«Замедление темпов роста обусловлено сильной базой 2024 года и вынужденными отменами ряда рейсов, в том числе в результате временных ограничений воздушного пространства. В начале четвертого квартала отмечаются признаки улучшения динамики ставок на фоне открытия ряда аэропортов юга России»,— уточнила авиакомпания.

На этой неделе «Аэрофлот» прошел сертификацию на ремонт авиадвигателей, установленных на самолетах Boeing и Airbus. Теперь авиакомпания сможет сама ремонтировать такие двигатели. Для ремонта двигателей была создана отдельная компания — АО «АэроТрастТехникс», о чем рассказывал глава «Аэрофлота» Сергей Александровский в интервью «Ъ».

