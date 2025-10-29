«Аэрофлот» займется ремонтом

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) получил право на самостоятельный ремонт двигателей для Boeing и Airbus. Сертификат компания получила от Росавиации. Технические возможности перевозчика расширились на модели моторов CFM56. Сейчас перевозчик эксплуатирует более 200 самолетов, в которых установлены такие двигатели.

Право на самостоятельный ремонт продлит их эксплуатацию, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «Современная авиатехника проходит эксплуатацию по состоянию до тех пор, пока техническое состояние двигателя, его основные показатели соответствуют установленным требованиям, то есть находятся в нужных диапазонах. Сейчас нет фактических ограничений по эксплуатации, допустим, что спустя какое-то время или по прошествии наработки скольких-то часов двигатель нужно списывать. Есть некоторая регулярность проведения инспекций, в ходе которых проверяется текущее состояние. С появлением права на самостоятельный ремонт снимается очень большое количество логистических проблем: двигатели не нужно вывозить за рубеж, значительно сокращается время простоя самолетов. И, естественно, когда речь идет о том, что те или иные процедуры выполняются под надзором российских авиационных властей, это вселяет дополнительную уверенность».

Ремонтом будет заниматься дочерняя компания «АэроТрастТехникс». В июне глава «Аэрофлота» Сергей Александровский в интервью «Ъ» рассказал о проекте строительства завода по ремонту авиадвигателей в Шереметьево. Предполагается, что в год он будет обслуживать до 70 двигателей разных мощностей. Главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин отмечает, что «АэроТрастТехникс» будет ремонтировать не только Boeing и Airbus «Аэрофлота», но и самолеты других компаний:

«Они планируют работать с другими перевозчиками тоже и таким образом создают конкуренцию. Единственный в России цех по ремонту двигателей CFM56 был у S7 Technics в Шереметьево. S7 были монополистами. Эти услуги обходились дороже, чем это было до 2022 года, когда двигатели в основном отправляли за рубеж. Конкуренция приведет к улучшению качества услуг, уровня сервиса и так далее. Запчасти для ремонта, естественно, поставляют методами параллельного импорта. Смысл в том, что вам не нужно будет отправлять двигатели куда-то за рубеж. И освоения этих процедур по ремонту локально, безусловно, позволит продлить эксплуатацию существующего флота».

В начале сентября США частично сняли санкции c белорусской авиакомпании «Белавиа». Ей разрешили проводить техобслуживание и ремонт своих Boeing, а также закупать оригинальные комплектующие. Но с ограничением — не эксплуатировать выведенные из-под санкций самолеты в России.

