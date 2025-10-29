«Аэрофлот» будет сам ремонтировать авиадвигатели Boeing и Airbus

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) прошел сертификацию на ремонт авиадвигателей, установленных на самолетах Boeing и Airbus. Теперь авиакомпания сможет сама ремонтировать такие двигатели. Это позволит «поддерживать безопасность полетов на высоком уровне», утверждает перевозчик.

После аудита Росавиации «Аэрофлот» получил сертификат ФАП-145. Он расширяет технические возможности перевозчика по ремонту двигателей CFM56-5B и CFM56-7B, а также их компонентов. Двигатели CFM56-7B устанавливают на Boeing 737NG, двигатели CFM56-5B — на лайнерах семейства Airbus A320ceo. Группа «Аэрофлот» эксплуатирует 93 самолета Boeing этой модели и 110 лайнеров семейства Airbus.

Для ремонта двигателей была создана отдельная компания — АО «АэроТрастТехникс», о чем рассказывал глава «Аэрофлота» Сергей Александровский в интервью «Ъ». Производство расположено в аэропорту Шереметьево. После выхода на «полноценную проектную мощность» планируется проводить до 70 капитальных ремонтов двигателей в год, уточнял господин Александровский.

