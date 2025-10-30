Полиция Франции пока не нашла украденные из Лувра ценности

Правоохранительные органы не нашли украденные из Лувра драгоценности во время задержания пяти новых подозреваемых в ограблении, передает радиостанция RTL. Тем не менее прокурор Парижа Лор Бекко заявила, что следователи «полны решимости» вернуть украденное.

«Моя задача — не беспокоиться, моя задача — быть решительной. Эта решимость разделяется всеми следователями, чей опыт в подобных делах мне хорошо известен»,— заявила госпожа Бекко.

Лувр подвергся ограблению 19 октября. Воры проникли в музей через окно и взломали витрины Галереи Аполлона — зала, где находились сокровища французской монархии. 26 октября были задержаны первые двое подозреваемых, сегодня — еще пятеро. Эксперты считают, что похищенные драгоценности уже не вернуть.

