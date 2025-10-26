Лувр открыл окно в Африку

Спустя неделю после дерзкого ограбления Лувра двое подозреваемых задержаны и помещены под стражу. Один был арестован в аэропорту Руасси—Шарль де Голль перед посадкой на самолет в Алжир, второй — при попытке выехать в Мали. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лувр

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Лувр

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

В субботу, 25 октября, в 22:00 на пограничном контроле аэропорта Шарль де Голль сотрудники национальной полиции задержали мужчину, готовившегося к вылету в Алжир. Его сразу передали в распоряжение бригады по борьбе с бандитизмом, ведущей расследование. Почти одновременно был задержан второй подозреваемый, пытавшийся покинуть территорию Франции в направлении Мали. Следователи полагают, что оба могли входить в группу из четырех злоумышленников, похитивших 19 октября восемь ювелирных шедевров из коллекции французской короны.

Оба мужчины, по данным BFMTV,— тридцатилетние, ранее судимые, известные следователям и судебным органам.

Их местом жительства был пригород Сен-Дени, у самых ворот столицы, где рядом со знаменитой базиликой с саркофагами французских королей при поддержке левого муниципалитета и иммигрантских землячеств процветают «понаехавшие» с разных концов света. Именно здесь 18 ноября 2015 года отстреливались от спецназа последние члены террористической группы, устроившей нападения в Париже. Это место, где легко спрятаться от полиции, как когда-то во «Дворе чудес» средневекового Парижа.

Допросы продолжаются, срок задержания может быть продлен до 96 часов. Следствие пока воздерживается от комментариев, ограничиваясь формулой: «Они остаются предполагаемыми участниками преступления». Министр внутренних дел Лоран Нуньес публично поблагодарил следователей за «неустанную работу и преданность делу».

Однако за этими благодарностями, возможно, скрывается раздражение тем, что известие об арестах слишком быстро попало в прессу. «Я глубоко сожалею о поспешном разглашении этой информации лицами, осведомленными о ходе дела, без учета интересов следствия»,— заявила прокурор Парижа Лора Бекко. По ее словам, преждевременное раскрытие деталей «может лишь повредить усилиям сотни следователей, задействованных в поиске похищенных драгоценностей и установлении всех участников преступления».

Ограбление, совершенное около девяти часов утра, длилось считаные минуты. Все было рассчитано, и тем не менее воры оставили следы. Преступники не успели сжечь подъемник, оставили болгарки, газовый резак, перчатки, радиостанции.

В спешке они потеряли часть добычи — корону императрицы Евгении. Полиция собрала более 150 образцов ДНК, отпечатков и иных следов, найденных на месте преступления. Работа экспертов сыграла ключевую роль в идентификации задержанных.

По сведениям The Telegraph, в деле может быть замешан и сотрудник службы безопасности самого музея. Английское издание утверждает, что «цифровые и судебные доказательства указывают на контакты одного из охранников с предполагаемыми участниками ограбления». Если эта версия подтвердится, речь пойдет не просто о блестяще спланированном налете, а о сговоре, подрывающем репутацию музея, символизирующего французскую культуру.

Случившееся восприняли как удар по престижу Франции и по ее истории. «Как грабеж Лувра вломился в политическую жизнь Франции» — лишь один из заголовков СМИ.

Директор Лувра Лоранс де Кар подала в отставку, а когда отставку не приняли, была вынуждена объясняться в Сенате. Комиссии обнаружили недостатки в системе охраны музея, но кому от этого легче, если недостатки раньше комиссий обнаружили воры. Предложение Лоранс де Кар открыть в музее специальное отделение полиции высмеял глава МВД: «Так придется открывать отделения в каждом доме».

Пока Франция обсуждает, как грабители смогли вынести сокровища из-под носа у службы безопасности, галерея Аполлона остается закрытой. На фоне продолжающегося расследования власти приняли беспрецедентные меры: часть не похищенных драгоценностей была перевезена в подземное хранилище Банка Франции.

Там, на глубине 26 м, среди золотого запаса страны теперь хранятся оставшиеся реликвии французской монархии — на случай, если кто-то снова попытается проверить на прочность охранные системы Лувра.

А на набережной Франсуа Миттерана, где стоял преступный подъемник, теперь собираются туристические группы. Заветное окно Лувра стало одной из парижских достопримечательностей. На его фоне снимаются прохожие, не выражающие, по наблюдениям корреспондента “Ъ”, особенной грусти по поводу «ограбления века».

Алексей Тарханов