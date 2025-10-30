Страхование жилья на Кубани подорожало на треть на фоне растущих рисков

В Краснодарском крае отмечается существенный рост стоимости страхования жилья. По данным страховых компаний, стоимость полисов в 2025 году увеличилась на 27–33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Ведомости Юг».

Участники рынка объясняют динамику ростом запросов на защиту имущества на фоне усилившихся рисков, связанных, в частности, с атаками беспилотных летательных аппаратов. В «Росгосстрахе» зафиксировали увеличение продаж на 10–12%, а в «РЕСО-Гарантии» доля договоров, предусматривающих покрытие по риску «терроризм, диверсия», достигла 30% против существенно меньших значений годом ранее.

Средняя стоимость страхового продукта в «Росгосстрахе» составляет 6–7 тыс. руб. при страховой сумме 1–1,4 млн руб. В «РЕСО-Гарантии» стоимость полиса для жилого дома варьируется от 5,3 до 7,5 тыс. руб., для квартиры — 5,5–5,9 тыс. руб. На фоне изменения структуры спроса «Росгосстрах» запустил специализированный продукт, предусматривающий страхование исключительно от риска падения беспилотных аппаратов.

Наиболее заметный рост спроса наблюдается в Новороссийске, Славянске-на-Кубани, Тихорецке, Сочи и Туапсе, при этом отдельный сегмент формирования спроса составляют владельцы жилья бизнес-класса в Краснодаре и Сочи. Тренд на повышение внимания к безопасности подтверждают и сопутствующие показатели: по данным региональных аналитиков, в 2025 году количество корпоративных закупок систем защиты от беспилотников увеличилось на 42,1%, в структуре закупок лидируют защитные сетки и системы обнаружения дронов, спрос на которые вырос на 98,2 и 76,3% соответственно.

