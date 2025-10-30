Интерес жителей Кубани к недвижимости в Таиланде вырос на 40%

Интерес жителей Краснодарского края к зарубежной недвижимости смещается в сторону Юго-Восточной Азии. По данным агентства ГЖА.рф, в 2025 году спрос на объекты в Таиланде вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, наиболее заметный всплеск пришелся на май, когда число обращений увеличилось более чем вдвое относительно апреля. В течение января—сентября активность покупателей практически каждый месяц превышала показатели 2024 года; в начале года рост составлял порядка 60% год к году. После летнего периода интерес к покупке сохраняется на стабильном уровне, несмотря на сезонное ослабление осенью.

Как отмечают участники рынка, Таиланд становится для жителей юга страны новым направлением для приобретения «второго дома» и альтернативой черноморским курортам. По словам генерального директора агентства Алексея Котлова, преимущественный интерес приходится на квартиры на Пхукете, позволяющие совмещать личное проживание, аренду и потенциал роста стоимости актива. Покупатели, привыкшие к жизни у моря, воспринимают это направление как естественное продолжение привычного уклада, при этом предложение остается более доступным по сравнению с европейскими локациями и ближневосточными рынками, а также в ряде случаев — курортами России.

По оценке компании, более 70% запросов приходится на квартиры и апартаменты у побережья, главным образом на Пхукете и в Паттайе. Сохраняется интерес к компактным лотам площадью до 60 кв. м, а также к комплексам с управляющими компаниями, предлагающими сервис и последующую сдачу в аренду. Средний бюджет покупки сопоставим с объектами на турецких курортах и нередко ниже стоимости жилья в Сочи.

Среди факторов выбора в 2025 году доминируют доступность входа на рынок, развитая инфраструктура и привлекательные условия для сдачи в аренду. При этом, как отмечают аналитики, покупатели все чаще рассматривают такие инвестиции не только как источник дохода, но и как возможность организовать личный отдых, включая зимний период, в качестве альтернативы Сочи или Аланье. Тенденция роста спроса, по оценкам агентства, сохранится и в 2026 году.

Вячеслав Рыжков