Жителя Крыма приговорили к 10 годам колонии за участие в запрещенном батальоне

Суд назначил жителю Крыма 10 лет лишения свободы за участие в «Крымско-татарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана», признанном террористической организацией и запрещенном в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Республике Крым и Севастополю. Источник уточнил, что уголовное дело рассматривал Генический районный суд Херсонской области.

По данным ведомства, мужчина добровольно вступил в формирование в феврале 2016 года. Также уточняется, что фигурант «принимал активное участие в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации».

Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.

Анна Гречко