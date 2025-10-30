Красная Поляна возглавила рейтинг курортов, популярных в зимние каникулы

С приближением ноября в регионах России стартует горнолыжный сезон, однако основной наплыв туристов традиционно ожидается в период новогодних каникул — с конца декабря по 12 января. По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, большинство россиян уже определились с направлениями для зимнего отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Лидером спроса стала Красная Поляна в Краснодарском крае. На втором месте — Архыз в Карачаево-Черкесии, замыкает тройку популярных локаций Шерегеш в Кемеровской области. Эксперты отмечают, что выбор путешественников обусловлен наличием развитой инфраструктуры, разнообразием трасс и широким предложением жилья.

На Красной Поляне средняя продолжительность поездки составляет четыре ночи, средняя стоимость ночи — 12,5 тыс. руб. Второе место у Архыза, средняя продолжительность поездки — три ночи, стоимость — почти 12 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Шерегеш (три ночи, 14 тыс. руб.).

Вячеслав Рыжков