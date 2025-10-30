В акватории Сочинского морпорта утром 30 октября проходят учебные стрельбы

Сегодня с 9:00 до 11:00 в акватории Сочинского морского порта проходят плановые учебные стрельбы, сообщили в администрации города-курорта. По данным властей, учения направлены на отработку действий военных подразделений и обеспечение безопасности акватории.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Жителей и гостей Сочи просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В мэрии подчеркнули, что проведение подобных мероприятий является необходимой мерой для поддержания готовности сил и служб города к возможным чрезвычайным ситуациям.

Анна Гречко