В Симферополе загорелась емкость с топливом после атаки БПЛА

В Симферополе произошел пожар после удара БПЛА по емкости с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пострадавших в результате атаки нет. На месте работают экстренные службы.

«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации»,— написал господин Аксенов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что за ночь над Крымом уничтожили три беспилотника. Всего над Россией сбили 100 украинских БПЛА самолетного типа, из которых семь — ликвидировали над Краснодарским краем.

Анна Гречко

