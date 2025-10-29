Яйца и сахар показали рекордное снижение цен в Сочи за год

На фоне общего роста потребительских цен в Сочи зафиксировано существенное снижение стоимости яиц, сахара и крупы. Максимальное падение цен показали яйца куриные столовые, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным мониторинга, яйца 1-й категории подешевели на 39,2% — со 113,3 до 68,9 руб. за десяток. Яйца 2-й категории подешевели на 33,2% — с 93,7 до 62,6 руб. за десяток. Сахар-песок подешевел на 10,2% — с 72,7 до 65,3 руб. за 1 кг.

Также снизились цены на муку пшеничную высшего сорта на 6,3% (с 65,2 до 61,1 руб.), рис шлифованный на 5,6% (со 111,5 до 105,3 руб.) и крупу гречневую-ядрицу на 1,8% (со 118,1 до 116,0 руб.). Творог обезжиренный показал минимальный рост среди молочных продуктов — +5,4% (с 81,3 до 85,7 руб. за пачку).

В администрации города отметили, что рост цен на продукты обусловлен сезонностью, увеличением себестоимости производства и логистики, а также ростом потребления в курортный сезон.

В Краснодарском крае с января по август 2025 года объем розничной торговли составил 2,1 трлн руб., что на 8,7% больше, чем за тот же период в прошлом году. В реальных ценах рост составил 0,5%. В прошлом году этот показатель был 1,9 трлн руб.

В структуре розничной торговли в этом году продовольственные товары (включая напитки и табак) составили 47,6%, а непродовольственные — 52,4%. Год назад эти цифры были почти равными: 49,9% и 50,1%.

По темпам роста торгового оборота среди районов края лидирует Отрадненский район с увеличением на 14,7%. За ним идут Успенский район с ростом 10,5%, Каневской — 10,3%, Ейский — 9% и Кавказский — 7,8%.

На покупательскую активность влияют доступность товаров, праздники, акции, сезонные факторы и уровень доходов населения. По прогнозам, к концу 2025 года объем торговли в крае достигнет 3,1 трлн руб. с ростом на 2,5% в реальных ценах по сравнению с прошлым годом.

Мария Удовик