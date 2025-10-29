Главные новости Черноземья за 29 октября: Липецк, Воронеж, Тамбов, Белгород, Курск

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

Вслед за воронежским проектом КНР стало известно о намерении китайской корпорации Angel Yeast вложить 11,1 млрд руб. в расширение производства дрожжей в Липецкой области. Речь идет о строительстве третьей производственной линии на площадке предприятия в Данковском районе мощностью 22 тыс. т в год. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2027 года. Пару лет назад компания уже анонсировала другой проект почти на ту же сумму — 10 млрд руб. Только он касался глубокой переработки зерна. О его реализации ничего неизвестно.

В Воронежской области ГК BM Group (семьи Бушминых, Алана Бугулова и Сергея Мозолина) объявила о строительстве первой очереди жилого комплекса «Большой Битюг» в микрорайоне Спортивный в Боброве. Возведение первого дома обойдется в 1,3 млрд руб. Всего в будущем ЖК планируется не менее 90 тыс. кв. м жилья. Проект анонсировали на фоне противостояния с ГК «Развитие» за право на комплексное развитие территории в Бутурлиновке, где предусматривалось возведение 29 тыс. кв. м жилья.

В Тамбовской области Ленинский райсуд облцентра арестовал директора крупной дорожной компании ЗАО «ДСУ-2» Романа Зудина. Он подозревается в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (до десяти лет лишения свободы). Предприниматель будет под стражей как минимум до 14 декабря, подробности уголовного дела не раскрыты. При этом еще весной «ДСУ-2» доверили контракт на содержание дорог за 895 млн руб.

В Белгородской области Шебекинский райсуд вынес приговор двум местным жителям 43 и 49 лет, признав их виновными в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Продавец получил пять лет и три месяца лишения свободы, пособник — три года. Оба осуждены к отбыванию наказания в колонии общего режима.

Самарское ПАО «Куйбышевазот» Виктора Герасименко отказалось от планов рассматривать площадку в Курской области для строительства завода по производству минеральных удобрений. Решение принято после оценки инвестиционных и налоговых рисков, а также консультаций с руководством региона.

Анна Швечикова