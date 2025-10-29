Китайская Angel Yeast намерена вложить в расширение липецкого завода 11,1 млрд

Китайская корпорация Angel Yeast намерена инвестировать 11,1 млрд руб. в расширение производства дрожжей в Липецкой области. Соответствующее соглашение было подписано в ходе деловой миссии российской стороны в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: из проектной декларации Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: из проектной декларации

Речь идет о строительстве третьей производственной линии на площадке предприятия в Данковском районе. Ее мощность составит 22 тыс. т дрожжей в год. Ввести объект в эксплуатацию и выйти на проектные показатели планируется до конца 2027 года.

После реализации проекта предприятие сможет производить 55 тыс. т сухих дрожжей, 3 тыс. т пищевых ингредиентов и 92 тыс. т жидких органических удобрений или кормов ежегодно.

Как подчеркнул господин Артамонов, соглашение с Angel Yeast является очередным шагом в развитии сотрудничества Липецкой области с китайскими инвесторами: «Это соглашение — еще один шаг в укреплении партнерства между Липецкой областью и китайскими инвесторами. Мы создаем комфортные условия для работы бизнеса и реализации перспективных проектов, которые дают региону новые рабочие места, технологии и экономический рост».

Согласно данным Rusprofile, ООО «Ангел ист рус» зарегистрировано в Данкове в августе 2015 года. Компания специализируется на выпуске прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки. Уставный капитал — 2,8 млрд руб. 99% долей принадлежат китайскому ПАО «Ангел ист ко., лтд», оставшийся 1% — ООО «Ангел ист (Биньчжоу) ко., лтд». Генеральный директор — Цинь Цзяньхуа. Выручка предприятия в 2024 году увеличилась на 19%: с 6,8 млрд до 8,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 959 млн руб. (вместо убытка в 485 млрд руб. в 2023 году). Согласно собственным данным, сейчас предприятие производит 21 тыс. т сухих, 21 тыс. т прессованных дрожжей и 60 тыс. т органических удобрений в год.

Первая очередь предприятия открылась в феврале 2019 года, объем инвестиций составил около 7 млрд руб. В 2023 году компания планировала установить еще две линии в рамках расширения производственных мощностей с 20 до 30 тыс. т в год. Инвестиции в тот проект оценивались в 4 млрд руб.

Также Angel Yeast собиралась открывать новые направления: в 2023-м сообщалось о планах построить рядом с действующим заводом еще один — для глубокой переработки зерна стоимостью около 10 млрд руб.

Анна Швечикова