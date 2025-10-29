Главу крупной тамбовской дорожной компании заключили в СИЗО

Ленинский райсуд Тамбова по ходатайству следствия заключил под стражу директора крупной дорожной компании ЗАО «ДСУ-2» Романа Зудина, подозреваемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона, в СИЗО предпринимателя отправили до 14 декабря. Суть уголовного дела в сообщении суда не раскрывается.

В августе этого года «ДСУ-2» инициировало разбирательство с тамбовским управлением ФНС. В апреле ведомство привлекло компанию к ответственности за совершение налогового правонарушения. «ДСУ-2» были доначислены почти 158 млн руб. налога на добавленную стоимость, почти 158 млн руб. налога на прибыль организаций, 4,6 млн руб. налога на доходы физических лиц и страховых взносов. Компания была также оштрафована на 16 млн руб. Сейчас это решение оспаривается в арбитражном суде. В момент разбирательства УФНС потребовало взыскать с общества 309,1 млн руб. налогов, 152,8 млн руб. пени и 15,9 млн руб. штрафа.

По данным Rusprofile.ru, ЗАО «ДСУ-2» зарегистрировано в 1992 году. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 4 млн руб. Учредители не раскрываются. До 2021 года одним из них выступало региональное министерство имущественных отношений и госзаказа. Выручка компании в 2024 году составила 4,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,5 млн руб. Организация являлась поставщиком в 153 государственных контрактах на сумму 45,7 млрд руб. Гендиректор — Роман Зудин.

В конце апреля сообщалось, что «ДСУ-2» будет содержать участки федеральных трасс в Тамбовской области за 895 млн руб.

Сергей Толмачев