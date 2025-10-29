Двоих белгородцев осудили за продажу автомата Калашникова и патронов к нему

Шебекинский райсуд Белгородской области признал двоих местных жителей 43-х и 49-ти лет виновными в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. За это продавцу оружия назначили пять лет и три месяца лишения свободы, пособнику — три года. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима, сообщили в прокуратуре региона.

Согласно картотеке райсуда, речь идет о Бислане Кантаеве и Алексее Кляне. Первого из них признали виновным в незаконном приобретении, перевозке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК РФ, до восьми лет лишения свободы), второго — в пособничестве в таком преступлении (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 222 УК РФ).

Как установил суд, летом 2024 года один из подсудимых попросил знакомого помочь продать автомат АК-74М и 234 патрона к нему. В итоге они реализовали предметы через посредника за 35 тыс. руб. Он ранее был осужден Шебекинским райсудом. Детали его приговора в надзорном ведомстве не раскрыли.

На прошлой неделе Белгородский облсуд сократил на один месяц наказание жителю региона Виталию Савченко, признанному виновным в хранении четырех патронов и якобы подаренной военными гранаты. По решению апелляционной инстанции он проведет в колонии общего режима год и четыре месяца.

