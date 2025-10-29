BM Group построит в воронежском Боброве ЖК «Большой Битюг» за 1,3 млрд рублей

ООО «СЗ "БМ-групп ЦЧР"» (входит в ГК BM-Group, совладельцы — семья Бушминых, Алан Бугулов и Сергей Мозолин) заявило о планах построить первую очередь жилого комплекса «Большой Битюг» в микрорайоне Спортивный в Боброве. Возведение первого дома обойдется в 1,3 млрд руб., следует из проектной декларации.

Проект первой очереди предполагает возведение девятиэтажного ЖК из железобетона и кирпича. Он будет вмещать 311 квартир площадью от 25,9 до 92,4 кв. м. Общая площадь объекта составит 24,5 тыс. кв. м, всех жилых и нежилых помещений — 16,9 тыс. кв. м. На прилегающей территории запроектированы детские и спортивные площадки общей площадью 850 кв. м, парковочные места на 185 автомобилей, автономная котельная и зоны озеленения на 2,7 тыс. кв. м. Предусмотрены дворы без машин и создание безбарьерной среды.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2028 года. Общая площадь земельного участка составляет 14,8 тыс. кв. м, он находится в аренде.

Как сообщили «Ъ-Черноземье» в BM Group, компания получила разрешение на строительство и завершила разработку мастер-плана всего микрорайона, предусматривающего 98 тыс. кв. м жилья.

«Это наш дебютный проект в Боброве,— отметили в компании.— В дальнейшем мы планируем создание торгово-сервисных объектов, которые будут реализованы по мере роста потребности и покупательского спроса. Это позволит сформировать устойчивую бизнес-среду и создать комфортную городскую инфраструктуру». В ближайшее время будут начаты работы по подготовке территории к строительству.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "БМ-групп ЦЧР"» зарегистрировано в городе Бобров Воронежской области в июне 2025 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор и владелец 75% доли компании — Сергей Мозолин, остальные 25% принадлежат Алану Бугулову. ООО входит в холдинг BM Group, который позиционирует себя как «федеральный девелопер малых городов России». По собственным данным, за последние десять лет компания построила более 106,8 тыс. кв. м жилья. Застройщик не работает в Воронеже, а только в крупных райцентрах — Богучаре, Лисках, Павловске.

Летом BM Group победила в торгах на комплексное развитие территории в Бутурлиновке Воронежской области, согласно которым должна вложить 2,1 млрд руб. в новый микрорайон. Однако на процедуру проведения конкурса пожаловалась в УФАС ГК «Развитие»: заявку структуры Сергея Гончарова сначала допустили к торгам, а затем сняли.

Анна Швечикова