Бережливое производство в порту Тамань

Развитие службы ремонта автотранспорта сэкономило стивидору 35 млн руб.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

Специалисты компании «ОТЭКО», оператора морских терминалов в порту Тамань, применили инструменты Бережливого производства при организации работы департамента автотранспорта и спецтехники. Основной фокус внимания был сделан в направлении развития службы ремонтов, оптимизации маршрутов движения и повышении эффективности использования техники. Экономический эффект преобразований составил 35 млн рублей за 9 месяцев 2025 года.

ОТЭКО приобрела специальное оборудование и провела обучение сотрудников для ремонта мелких сколов на лобовых стеклах собственными силами, что снизило затраты и время на их замену, тем самым повысив доступность транспорта и безопасность перевозок. Специалисты департамента автотранспорта модернизировали помещение и смотровую яму для проведения технического обслуживания автобусов дальнего следования на базе предприятия, а также установили современное оборудование для быстрой проверки развал-схождения и регулировки углов установки колес.

«Каждый день автобусами компании в порт Тамань из станиц и поселков Темрюкского района, Анапы, Новороссийска на работу приезжает почти 4 тысячи сотрудников, а по терминалу курсируют десятки автомобилей разного класса. Безопасность в дороге не терпит компромиссов — мы к этому вопросу подходим со всей серьезностью, а потому внедрение Производственной системы ОТЭКО в Департаменте автотранспорта и спецтехники прошло с упором на эффективность и безопасность перевозок»,— комментирует Игорь Акмаев, директор департамента по повышению операционной эффективности ОТЭКО.

Предприятие развивает собственную Производственную систему ОТЭКО (ПСО) с 2022 года, включив в нее самые результативные практики Бережливого производства и непрерывного улучшения. Цели ПСО созвучны целям федерального проекта «Производительность труда» в составе нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — повысить производительность за счет формирования эффективной работы в компании через вовлечение каждого в постоянное совершенствование производственных процессов.