Бывший прокурор Крыма Поклонская заявила, что с ней распространяют фейковое видео

Бывший прокурор Крыма, советник генерального прокурора России Наталья Поклонская подала иск о защите чести и достоинства к ведущему программы «Мардан» на телеканале «Соловьев Live» Сергею Мардану. Поводом стало распространение видеоролика, который, по словам госпожи Поклонской, является подделкой, смонтированной с использованием нейросетевых технологий.

В своем Telegram-канале она отметила, что удивилась, увидев «себя» в опубликованном видео, и подчеркнула, что никто из авторов или распространителей записи не обратился к ней за подтверждением достоверности. «Мне показалось, многие подзабыли, что в стране существует закон. Поэтому кому, как не мне, прокурору, напомнить об этом?» — написала она.

Госпожа Поклонская также призвала обсудить более значимые общественные проблемы, в частности, случаи вождения в нетрезвом виде. «Пьяный человек, управляющий автомобилем, куда опаснее, чем чужая вера или смена имени»,— подчеркнула она, выступив за пожизненное лишение водительских прав для нарушителей, независимо от их публичного статуса.

Ранее Наталья Поклонская комментировала сообщения о смене имени, заявив, что могла изменить персональные данные в рамках «специальных мер защиты» после ряда покушений, совершенных на нее с 2014 года. Она подчеркнула, что разглашение ее паспортных данных и личной информации «несет не теоретическую, а вполне реальную угрозу».

Вячеслав Рыжков