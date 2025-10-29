Минприроды Кубани подало серию исков к цемзаводу «Горный»

Министерство природных ресурсов Кубани подало шесть исковых заявлений к АО «Новороссийский цементный завод "Горный"» (дочерняя компания московского ООО «Цементинвест»), следует из картотеки Арбитражного суда Краснодарского края. Судебные заседания назначены на 1 декабря 2025 года и 22 января 2026 года.

Минприроды региона требует расторгнуть договор аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности и взыскать задолженность по договорам аренды лесных участков.



Общая сумма исковых требований превышает 4,4 млн руб.

По данным Rusprofile, АО «Новороссийский цементный завод "Горный"» зарегистрировано в Новороссийске в 2008 году. Основной вид деятельности — производство цемента, извести и гипса. 98,90% уставного капитала принадлежит ООО «Цементинвест», зарегистрированному в Москве. Руководителем указан Виталий Вавилов — бывший директор цементного завода «Атакайцемент». В 2024 году чистая прибыль предприятия составила 3,7 млн руб.

АО «НЦЗ "Горный"» является инвестором проекта строительства предприятия по производству цемента стоимостью 22 млрд руб. и мощностью 3,5 млн тонн продукции в год. Соответствующее соглашение подписали в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме.

«Ъ-Новороссийск» писал, что власти Новороссийска не разрешили инвестору АО «НЦЗ "Горный"» рубить лес в хуторе Горном для строительства цемзавода. Представители местной администрации сочли, что уничтожение 61 га лесных насаждений без компенсационного озеленения нанесет урон окружающей среде.

«Администрация провела обследование земельного участка. <…> Установлено наличие 128 728 деревьев, попадающих под вынужденный снос, из которых 3 195 деревьев занесены в Красную книгу Российской Федерации (сосна Палласа)»,— отмечено в материалах дела.

Кроме того, земельный участок расположен в охранной зоне исторических памятников: поселение «Сидоренкова щель» (X-XIII вв.), также он отнесен к зоне регулярного затопления с периодичностью до нескольких раз в год.

Общество пыталось оспорить отказ в выдаче порубочного билета в судебном порядке.

Наталья Решетняк